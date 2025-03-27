Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.