Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

İstanbul Valiliği, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.