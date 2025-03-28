Ayaklanma çağrısı yapan 4 kanala üst sınırdan ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin, bazı yayınlarında küfür ve hakaret içerikli ifadelere yer verdiği, ayaklanma çağrılarında bulunulduğu belirlenen SZC, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına üst sınırdan idari para cezası kesti. Üst Kurul tarafından izleme uzmanlarınca hazırlanan raporlar doğrultusunda, "H Halk" ve "Tele1" logolu yayıncılara 5 program durdurma, "SZC" logolu yayıncıya ise 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı kaydedildi. Akıllı TV'ye ise bir yıl içerisinde ikinci kez sağlık beyanı ile ürün satışı yaptığı için 10 gün süreyle yayın durdurma müeyyidesi uygulandı. Üst Kurul toplantısında, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.