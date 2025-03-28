Bakan Bayraktar duyurdu: Gabar’da günlük petrol üretimi 80 bin varili aştı

Bakan Bayraktar, beraberinde İstanbul ve Ankara'da maden, petrol, enerji ve jeoloji mühendislik fakültelerinde okuyan 14 üniversite öğrencisi ile Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Bülent Sadioğlu-8 Sahası Koca Yusuf Kulesi'nin bulunduğu alana geldi.

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin'den brifing alan Bayraktar, sahada incelemede bulundu.

Bakan Bayraktar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının sonuna geldiklerini, Gabar'da yeni sahalarından biri olan Bülent Sadioğlu sahasında yeni üretim lokasyonunda bulunduklarını söyledi.

Kulenin milli enerji ve maden politikasının en önemli yerleştirme hedeflerinden birinin canlı örneği olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Adını Koca Yusuf dediğimiz çok güçlü bir kuleyle bu sahada, bu lokasyonda sondaj çalışmaları yapıyoruz. Gabar keşfi 2021 yılı eylül ayından beri milletimizin büyük bir ilgiyle takip ettiği, bütün ülkemize büyük bir heyecan uyandıran çok önemli bir proje, çok önemli bir petrol keşfi. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Çok kısa bir sürede burada, bugün itibarıyla günlük 80 bin varili aşan bir üretime çok şükür erişmiş durumdayız. 99 kuyuda bu üretim rakamını yakaladık. Bu Türkiye'deki bütün kuyu verimliliği açısından en yüksek verimlilikte olduğumuz sahalar anlamına geliyor. Aynı zamanda çok kaliteli bir petrol üretiyoruz bu sahalarda. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitirme, doğal gaz ve petrol aramacılığında 2016 yılı sonrasında açtığımız yeni dönemde hem Sakarya Gaz Sahası hem Gabar'da ürettiğimiz petrolle beraber dışa bağımlılığımızı düşürme noktasında büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz. Gabar sahası, şu anda üretimimiz yıllık bize yaklaşık 2,3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük, bir kazanç anlamına geliyor. Aynı zamanda bu kadar miktarda ithal edeceğimiz petrolü de ithal etmekten bizi önlemiş oluyor. Dolayısıyla çok anlamlı, çok önemli, ekonomik anlamda çok büyük bir proje. Onun ötesinde sosyal anlamda çok önemli bir proje."

Bu coğrafyanın geçmişte hep terörle anıldığını belirten Bayraktar, şimdi artık terörsüz Türkiye hedefiyle yürüdüklerini söyledi.

Terörden bu bölgeyi kurtardıkça buradaki çalışmaların hızlandığını ve neticelerini almaya başladıklarını vurgulayan Bayraktar, Gabar'ın potansiyeli çok yüksek bir bölge olduğuna işaret etti.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti: "Biz inanıyoruz ki inşallah bu 80 bin varilleri daha da büyüteceğiz. En son 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin hatırasına bir program tertip etmiştik. O gün üretimimiz 57 bin varildi. Bugün 80 bin varile geldik. Bu sahaları şimdi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl Hakkari'de vefat eden Bülent Sadioğlu kardeşimizin adını yaşatmak üzere verdiğimiz bu sahada şimdi üretime başladık. Bir diğer saha yine bir çalışanımız Mehmet İrfan Güler kardeşimizin, genç kardeşimizin adını verdiğimiz saha. Oralarda da üretimimiz başladı. İnşallah oraların da potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla şu anda Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik sahalarımız buralardaki üretim artık yavaş yavaş en yükseğe gelmek üzere. Ama yeni sahalarla, inşallah yeni keşiflerle yoğun bir çaba var. Yüzlerce kilometre yol yaptık, sismik çalışmalar sürüyor. İnanıyoruz ki Gabar, Türkiye'nin petrol üssü oldu. Daha da büyüyerek inşallah devam edecek. Bugün buradaki çalışan kardeşlerimizle yaklaşık 3 bin 200'ün üzerinde çalışanımız var bu dağlarda. Onlarla beraber iftar yapmaya geldik. Aynı zamanda üniversitede okuyan genç kardeşlerimizi buraya getirdik. Onlar da bu memleketimizin, büyük ve güçlü Türkiye'nin büyük eserlerinden biri olan Gabar'ı görsünler diye buraya getirdik."

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, TPIC Genel Müdürü Yunus Selçuk Arık, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici katıldı.