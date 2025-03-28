Bakan Tekin’den CHP’nin boykot çağrısına tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısına inat, D&R'ı ziyaret etti. Bakan Tekin, CHP'nin bazı firmalar için boykot açıklamasına tepki olarak, kızı ve bazı milletvekilleriyle Ankara'da bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasını ziyaret etti. Burada kitapları inceleyen Tekin, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, aldığı kitapları çocuklara hediye etti.

Ardından açıklamalarda bulunan Tekin, trajikomik bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Bir taraftan demokratik hakların elinden alındığını iddia ederken bir taraftan da farklı bir antidemokratik tavır içerisine giriyorlar. Özgür Özel'in siyasi lider olmak için epeyce bir çaba sarf etmesi lazım. Siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım" diye konuştu.

Bakan Tekin, CHP'nin, Türkiye'yi yabancılara şikâyet ettiğini, Türkiye'nin marka değerine darbe vurduğunu belirterek, "Türk halkının ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerden mi rahatsızlar? Bunu anlamıyorum. Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar. Herhalde içinde yaşadıkları toplumda bu toplumun değerlerinden rahatsızlar ki bu değerleri sürekli aşağılayan ifadeler kullanıyorlar" dedi.