Emine Erdoğan’dan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde önemli mesaj: Uluslararası toplum Gazze’de kötü sınav verdi!

SIFIR ATIK HAREKETİ SADECE BİR ÇEVRE POLİTİKASI DEĞİL, İNSANLIĞIN ORTAK GELECEĞİNİ KORUMA SORUMLULUĞU

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'ni sadece bir çevre politikası olarak değil, insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu olarak gördüklerini vurgulayarak, bu çerçevede Sıfır Atık Danışma Kurulu çalışmalarına ayrıca önem atfettiğini ifade etti.

Sıfır Atık Danışma Kurulunun rehber yayınların oluşturulması ve dünyadan iyi örneklerin derlenmesi gibi önemli çalışmaları hayata geçirdiğini anımsatan Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün icrası dahil birçok konuda Sıfır Atık Vakfı ve bakanlıklarla iş birliği halinde çalıştıklarını anlattı.

Sıfır Atık Standardizasyonu, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu gibi önemli projeler için de çalışmalar sürüyor.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Standardizasyonu, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu gibi önemli projeler için de çalışmaların sürdüğünü aktararak, Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen BM Sıfır Atık Kararı ve BM Genel Kurulu kararlarının G20 bildirgeleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası metne girdiğine ve kabul gördüğüne dikkati çekti.

Bu çerçevede Gelecek Paktı'nda Sıfır Atık Girişimi'ne atıfta bulunulmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, aynı zamanda 2022'de ilk kendisi ve Genel Sekreter'in imza attığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın 40'ı aşkın Devlet Başkanı eşi tarafından imzalandığını, dijital imzayla ise yüz ülkeden on binlerce insanın desteğini aldığını bildirdi.

Emine Erdoğan, bu yılın ana temasının tekstil ve moda sektöründe sıfır atık uygulamalarını öne çıkarmak olduğunu hatırlatarak, bu çerçevede Türkiye'nin BM'de "Yeterince Var" ve "Yankılar" sergilerini düzenlediğini ifade etti.