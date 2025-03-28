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Giriş Tarihi: 28.3.2025 18:38 Son Güncelleme: 28.3.2025 19:00

Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine telefon! Hak ettikleri cezayı alacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesine telefon! Hak ettikleri cezayı alacaklar

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi.

"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı.

Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi. Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.

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Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine telefon! Hak ettikleri cezayı alacaklar
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