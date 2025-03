Farklılıklarımız zenginliğimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda, dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da katıldığı iftar programındaki konuşmasında, Mahmud'u Türkiye'de misafir etmekten ve iftar sofrasını Türkiye'deki dini azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, davete iştirak edenlere teşekkür etti. Katılımcıların temsil ettikleri cemaatlerin mensuplarına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak çok farklı inanç, kültür ve kimlikleri asırlardır bir arada barış içinde yaşatma tecrübesine sahibiz. İstanbul'dan Mardin'e ve Hatay'a birçok ilimizde ezan, hazan ve çan yüzyıllar boyu bir arada var oldu. Camiler, kiliseler, sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi, aynı şehri paylaştı. Aynı vatan topraklarının üzerinde, aynı gök kubbenin altında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler yan yana yaşadı" ifadesini kullandı. Yüzlerce yılın birikimi olan bu eşsiz tecrübeye çok değer verdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Nefret söylemlerinin arttığı, kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada tırmandığı bir dönemde bu vasfımızı korumaya, güçlendirmeye daha fazla ihtiyacımız var. Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

85 MİLYONUN HER BİR FERDİ EŞİT

23'üncü yılına giren iktidarlarımız boyunca tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştık. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz. Yeniden buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."





15 AZINLIK CEMAATİ TEMSİLCİSİ KATILDI

Bazı Bakanlarla birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu iftar programına şu isimler katıldı: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı David Sevi, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Süryani Katolik Metropoliti Orhan Çanlı, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Keldani Başepiskoposu Sabri Anar, Kadıköy Metropoliti Emanuel Adamakis, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis ve Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu.



ERDOĞAN'DAN ENGELLİ İKİ ÇOCUĞA AKÜLÜ SANDALYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Kayseri'de yaşayan ve tedavi için Ankara'ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Başkan Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi. Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti. ANKARA