İçişleri Bakanlığı’ndan çarpıcı bayram mesajı: “Kabul edilebilir sayı kaç olmalı?”

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 9 gün boyunca milyonlarca vatandaşın yollara düşmesi beklenirken, İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine yönelik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ancak alınan tedbirlerin ötesinde asıl önemli olanın sürücülerin bilinçli hareket etmesi olduğunu vurgulayan Bakanlık, dikkat çeken bir farkındalık kampanyasına imza attı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı bir soruyla dikkat çekti: "Peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı?" 2024 yılında Türkiye'de trafik kazalarında her ay ortalama 510 kişi hayatını kaybetti. Kazaların en büyük sebebi ise aşırı hız.

DUYGU YÜKLÜ FİLMDE VERİLEN MESAJ "SEVDİKLERİNİZİ KAYBETMEYİN"

Bakanlık tarafından hazırlanan özel farkındalık videosunda, "Aylık 510 can kaybı… Peki kabul edilebilir sayı kaç olmalı?" sorusu üzerinden güçlü bir mesaj verildi. Videoda bir kişiye "Kaç kişinin ölümü kabul edilebilir?" diye soruluyor. O da "60 olabilir" yanıtını veriyor. Ardından 60 kişi alana giriyor. O kişi, karşısındaki kalabalığa bakarken şaşkınlık içinde "Bunlar benim ailem" diyor. Ve o an soruya verilen gerçek cevap bir kez daha vurgulanıyor.

"Peki şimdi kabul edilebilir sayı kaç olmalı?" "Sıfır. Kesinlikle sıfır."

YOLLAR AYIRMAK İÇİN DEĞİL, SEVDİKLERİMİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VAR

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. Bayram tatili boyunca trafik denetimleri artırılırken, hız limitlerine uymayan, emniyet kemeri takmayan ve dikkatsiz araç kullanan sürücüler hakkında sıkı kontroller yapılacak. Yetkililer, tüm sürücüleri daha dikkatli olmaya ve kurallara uymaya çağırdı.