Marmaris Esnaf Odası Başkanı Ayyıldız, tefecilik iddiasıyla tutuklandı

MEHMET AYYILDIZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Ayyıldız'n olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı. Şimşekler Suç örgütü lideri olduğu belirtilen A.Ş. ile aralarındaki para alışverişinden bahseden Ayyıldız ifadesinde, "Ben esnaf odası başkanlığı yaparım, paraya ihtiyacı olan kredi çekmek isteyen şahısların işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışırım. A. Ş.'yi bundan yaklaşık 2,5 yıl önceden tanırım, villa inşaatı yapıyordum. Bir ara nakit paraya sıkıştım bu sebeple hatırladığım kadarıyla yaklaşık olarak A.'dan 3 milyon para aldım. A. kendi hesaplarını kullanmadığını söyleyince bana vermiş olduğu iban numarasını ödemeyi gerçekleştirdim, aramızda ki para transferleri bu ilişkiye aittir" dedi.

"İB., U.B. İ.S.Ç., F.Ç., R. ve Ş.B. isimli şahısların şüpheli A.Ş. ile birlikte hareket ederek kredi çekmek istediklerinde kendilerinden şahsına alınan para talep ettiği bu şekilde haksız menfaat temin ettiği parayı A. ile aralarında paylaştıkları, para alarak çok uzun bir süre içerisinde tamamlanan kredi işlemlerini kısa süre içerisinde bitirerek kredi imkanı sağladığı" sorusu üzerine Ayyıldız şu cevabı verdi: "Esnaf odası başkanlığı kredi başvurusunu kabul ettiğinde ödenecek para esnaf odası genel merkezinden bize gelmektedir. Bu paranın merkezden gelmesi gecikince kredi işlemleri de duruma bağlı olarak gecikme göstermektedir. Para gelince şahısların ödemesini yapıyoruz. Adı sayılan şahısların benim hakkımda neden böyle bir beyanda bulunduklarını anlamış değilim, zaten bu şahıslarda nihayetinde kredi çekmiş değillerdir"

TUTUKLANDI

Ayyıldız ve suç örgütü üyelerinden 9 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevinde gönderildi.