Özel’in kullandığı dil zehirli bir dil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ÖZEL VESAYET ALTINDA



Özgür Özel'in konuşmaları hedef gösterme, manipülasyon olarak başladığı andan itibaren uyarılarımızı yaptık. Sürekli bir yerlerden onay alma motivasyonu ile Cumhurbaşkanı'mıza, partimize olan saldırılarının kurgusunu iyi biliyoruz. CHP Genel Başkanı'nın bir vesayet altında olduğu net bir şekilde görülüyor.

AYNI DİLİ ESAD'A KULLANMAMIŞTIR



CHP'nin gündeminin, konularla ilgili zehirli dil kullanması kendi kurultay süreçlerini, parti içi kavgalarını yönetmekten ibarettir. Özgür Özel'in yapması gereken bu konuda açık şekilde konuşmaktır. Demokratik protesto haklarını da bu kurultayın parçası haline getirmemeliler. Özgür Özel'in dün de Cumhurbaşkanı'mıza dönük zehirli dil kullandığını gördük. Aynı dilin yarısını bile Suriye diktatörü Beşar Esad'a kullanmamıştır. Son derece yanlış bir dil ve üslup içinde konuşmaktadır.

Sayın Özel bir siyasetçi dilinin dışına çıkınca artık kendi konuşmalarının doğurduğu sonuçları yönetemez hale geldi. CHP seçmeninden, CHP yönetimine dönük eleştirileri görüyorsunuz. Bu kadar sokak çağrısı yapınca birileri de çıkıp buradan Taksim'e gidelim dedi. Özgür Özel bu sefer meseleyi yönetmek için siyasi açıdan doğru olmayan yollara başvurdu.

Bizim geçmişte bazı çeşitli zamanlarda yaptığımız boykot çağrılarımızı örnek gösteriyorlar. Boykot çağrısına karşı çıkmamızı İsrail'e boykotla mukayese edenler var. İsrail boykotunun sebebi soykırımdır. Bizim çağrısını yaptığımız boykot ile bunun mukayese edilmesi akıl dışı tutumdur.

Gelinen noktada CHP'nin genel başkanı İngiltere'den kendi tezlerine, CHP'ye yeterince destek bulamadıkları için kırgınlığını ifade ediyor. Tabii bu bütün milletimizin gözü önünde gerçekleşiyor. CHP köklü bir partidir. CHP Genel Başkanı, başka ülkenin desteği olmadığı için kendisini terk edilmiş hissettiğini söylüyor. Bunu tüm milletimizin takdirine sunuyoruz.

DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLMAZ



İstanbul Valisi ve emniyet müdürü, orada vandallık yapan, üzerlerine asit atan, balta ile saldıranların şiddetinden öncelikle oradaki demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşları sonra da bütün vatandaşlarımızı korumaya çalışmışlardır. Yakan yıkan, saldıran, barbarlık yapanların engellenmesinden daha doğal bir şey yoktur.