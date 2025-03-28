PKK’lı Azad Barış’tan 6 milyon 500 binlik para transferi! Tutuklanan Ebru Özdemir’in sevk yazısı ortaya çıktı

AZAD BARIŞ'TAN ÖZDEMİR'İN ŞİRKETİNE 6,5 MİLYON LİRA PARA TRANSFERİ

Şirketin, 2023 e-beyannameye göre öz kaynaklarının sıfır olduğu, şirketin taahhüt ettiği sermayeden bir kısmını ödediği ve onun da zararla sıfır olduğu, 2024'te 9 aylık geçici e-beyannameye göre de yine zarar ettiği yazıda yer aldı.

Yazıda, 2024 yılı yıllık beyannamesi henüz verilmediğinden şirkete ait taşıtın şirket ortağı tarafından şirkete gönderilen parayla satın alınmış olabileceği, şirkete en çok para transferinin Azad Barış tarafından 6 milyon 500 bin lira şeklinde olduğu belirtildi.

Şirket adına vekaletle nakit para çekme işlemi gerçekleştiren kişinin firari şüpheli Hunav Altun olduğu, Altun'un Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu ve ilgili firmada bankacılık yetkilisi olduğu ifade edilen yazıda, Altun'un SGK verilerine göre 2021 ile 2025 yılları arasında şirkette ön muhasebeci ünvanıyla sigorta priminin yattığı aktarıldı.

Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin, VEDOP verilerine göre 2005'te kurulduğu, 2020'den itibaren sahibinin şüpheli Özdemir olduğu, şirketin en çok para transferini HDP Genel Merkezi'nden aldığı yazıda anlatıldı.

Yazıda, şirket hakkında yapılan incelemelerde HDP Genel Merkezi ile DEM Parti için düzenlenmiş 6 adet e-fatura kaydının bulunduğu, bu faturaların toplamının 4 milyon 254 bin 808 lira olduğu, para transferi ilişkisinde bulunan kişinin ise firari şüpheli Hunav Altun olduğunun anlaşıldığı bilgisi yer aldı.

Özdemir'in, 2017 ile 2018 arasında PKK/KCK terör örgütü adına KCK faaliyetlerinin yapıldığı gruba şüpheli Altun ile birlikte üye olduğunun tespit edildiği belirtildi.