Şişli Belediye Başkan Yardımcı Ebru Özdemir tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 şüpheli İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Terör soruşturmasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İmamoğlu, "Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme", "Rüşvet almak" "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'terör' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı.

3 İSME YAKALAMA EMRİ



Kent uzlaşısı soruşturmasının derinleştiği anlarda firari Şişli Belediye Başkan yardımcısı Ebru Özdemir, Terör örgütünün Siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bu şahısla bağlantılı HDK mensubu Hunav Altun hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yakalama emri çıkartılmıştı.

BİR HAFTA SONRA OLAN BAŞKAN YARDIMCISINA TUTUKLAMA TALEBİ



Operasyondan tam bir hafta sonra firari Ebru Özdemir'in teslim olduğu ve gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Özdemir savcılığa ifade verdi. Ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.