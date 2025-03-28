SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Siyasi mandacılık talep ediyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Rabbim bu mübarek ayda kendi rızası için edilen duaları yapılan ibadet ve hayırları kabul buyursun diyorum. 28 gün boyunca işte bu niyetle Ramazan'ı Şerif'i hep beraber idrak etmeye çalıştık. Sivil toplum tarafında vakıflarımız derneklerimiz gönüllü kuruluşlarımızla siyaset tarafında teşkilat mensuplarımız belediyelerimiz üyelerimizle cemiyet tarafından hayırseverlerimiz ticaret erbabıımızla devlet tarafından cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız Kızılay'ımız AFAD'ımız diyanetimiz ve diğer resmi kuruluşlarımızla 85 milyon olarak herkes imkanları dahilinde hayırda yarış anlayışıyla rahmet iklimini Allah'a hamdolsun doya doya teneffüs ettik.

Bu Ramazan'da Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda zulme uğrayan kardeşlerimize el uzattık. Yardımlarımızı artırmak suretiyle mazlum ve mağdurların yanında olmaya ihtimam gösterdik. Tüm gücümüzle tüm kapasitemizle Gazze halkının yanındayız. İnşallah zulüm bitene 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar da Filistinlilerin her daim yanlarında olacağız.

Çeyrek asrın en büyük değişimi yaşanıyor. Popüler akımlar artık eskisi kadar rağbet görmüyor.Toplumu ifsad eden popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yükselen tepkileri bunun işaretleri olarak okuyoruz. İnsanlık yeni mücadele dönemine kendini hazırlamaya çalışıyor.

Türkiye ne zaman ezber bozan adımlar atma cesareti gösterse birileri düğmeye bastı. Sağ sol provokasyonlarını ile, üniversite gençliğinin kışkırtılmasıyla, hain terör örgütünün kalleş saldırıları ile, Cumhuriyet mitingleri ile, Gezi'deki sokak terörü ile bunu gördük. Her yolu denediler, hala deniyorlar.

"YABANCI MEDYA KURULUŞLARINDAN YARDIM DİLENİYOR"

Boykot çağrıları ile yerli ve mili markaları tehdit edilmesini bundan ayrı göremeyiz. Yolsuzluğu örtmek adına her şeyi yaptılar. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.

"POLİSE SALDIRANLARA GEREKLİ MÜDAHALE YAPILACAK"

Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler. Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır.