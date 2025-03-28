Son dakika | Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açılışı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'deki "Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün sadece bir caminin değil aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbi'mden niyaz ediyorum.

3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz maşallah mimarisi ile peyzajıyla göz dolduruyor.

İşçisinden mimar ve mühendisine projede yer alan tüm kardeşlerimize, tüm Gine makamlarına teşekkür ediyorum.