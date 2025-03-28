Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Uludağ'daki otel yangınına 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 28.3.2025 23:15 Son Güncelleme: 28.3.2025 23:28

SON DAKİKA | Uludağ'daki otel yangınına 4 tutuklama

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde meydana gelen yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

SON DAKİKA | Uludağ’daki otel yangınına 4 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

Bursa Uludağ Oteller Bölgesinde milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında; 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Uludağ'daki otel yangınına 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz