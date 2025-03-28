Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 30 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolsuzluk operasyonları ile ilgili sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşımlar yapan ve sokağa çıkma çağrısında bulunan kişileri tespit etti. 23 ilçede yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası çıkan sokak olaylarında 1879 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Bunların 260'ı tutuklandı, 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında, 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler vardı. Aralarında uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğu belirlendi. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı" dedi.