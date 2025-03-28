‘Sürdürülebilir bir geleceğe davet’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM'nin '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel' etkinliğinde konuşma yapmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Merkezi'nde açılan "Sıfır Atık Enstalasyon Sergisi"ni ziyaret etti.

BM binasının bahçesinde "Sıfır Atık Vakfı", BM Habitat ve BM Çevre Programı (UNEP) işbirliği ile düzenlenen sergiyi gezen Emine Erdoğan, sergideki detaylar hakkında bilgi aldı. 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık'ı baz alan sergi, Sıfır Atık Günü kapsamında farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Emine Erdoğan, sergiye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "BM Genel Merkezi'nde 'Yeterince Var!' mesajıyla ziyarete açılan Sıfır Atık enstalasyon sergisi, bir çözüm çağrısı. Doğayla uyumlu yaşama, sorgulamaya, teknolojinin sunduğu yeni çözümleri keşfetmeye ve birlikte daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye davet. Çünkü biliyoruz ki; değişimi gerçekleştirmek için yeterince insan, yeterince imkân var. Sergiyi, BM'nin değerli temsilcileriyle beraber deneyimleme fırsatı bulduk. Tüm doğa dostlarının bu farkındalık yolculuğunda yerini almasını temenni ediyorum" dedi.