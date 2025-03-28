Türkiye’den Somali-Etiyopya barış görüşmelerine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Mahmud'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Somali'nin huzur ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne önem verdiğini, Etiyopya ile yürütülen kalıcı barış ve istikrarı tesis etme sürecine verilen desteğin kesintisiz süreceğini ifade etti. Erdoğan, Somali ile terörle mücadele konusunda kararlı işbirliğinin artarak devam edeceğini, Türkiye'nin teröre karşı her zaman Somali halkının yanında olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Somali'nin ekonomi, ticaret, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğinin önemini de vurguladı. Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.