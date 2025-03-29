AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Tam bir yeteneksizlik sergiliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel "siyasi tarih" bilmediği için "siyasi tarif" konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Çelik sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel "siyasi tarih" bilmediği için "siyasi tarif" konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor.

Sn Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'yi en iyi tanımlayan ifade "Yassıada Zihniyeti"dir.

Sn Özgür Özel'in kendi siyasi çizgilerini "Meclis" ve "anayasa" yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin "siyasi karargahı" CHP genel merkeziydi.