AK Partili Eyyüp Kadir İnan: Gençleri aparat olarak görüyorlar

AK Parti Genel Sekreteri İnan, yapılan gösterilerin tüm gençleri kapsamadığının altını çizdi;

"Son günlerde kamu düzenini bozan ve vandallık gösterilerinden geri durmayan marjinal örgütlü yapıların bu ülkenin en büyük potansiyelini taşıyan gençlerimizin tümü gibi gösterilmesi, genelleme yapılması elbette gençlerimize yapılan büyük bir haksızlık.

Yapılan sokak eylemlerine sabır gösteren gençleri tebrik eden İnan;

"Çarşaf çarşaf yolsuzluk dosyalarını bahane ederek her yeri terörize eden gruplara sokaklarda, kampüslerde, iş yerlerinde sükuneti ve asaletiyle sabır gösteren arkadaşlarımızı kutluyoruz.

Ayrıca gördüğüm kadarıyla günlerdir milyarlık rant ve yolsuzlukluk vakalarını savunmayan sanatçılar bugün 'gençler üzerinden' örtülü cari açıklarını kapatıyorlar." dedi.

Gerçekleştirilen sokak eylemleriyle ilgili sanatçılara seslenen İnan, tepki göstermemeleri hakkında konuştu:

"Değerli sanatçılarımız; gençleri milyarlık rantlarının üzerinin kapanması için aparat olarak, sadece bir kalkan olarak kullanan cesaretsiz, riyakar CHP yönetimine en ufak bir tepki göstermedikçe sizlerin samimiyeti elbette sorgulanır. Onların işi gücü makam kavgası, balya balya paralarının paylaşım kavgası, rakiplerinin kuyusunu kazma kavgası…

Zira bu CHP zihniyeti her zaman gençlere düşman olduğunu her tercih sürecinde göstermiştir. O nedenle dün gençleri bugün sizleri harcamaktan hiç çekinmezler."