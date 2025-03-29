AK Partili Milletvekili Bursalı’dan Özgür Özel’e boykot tepkisi: Vandallığın başka bir boyutu

"KİMSE SİZİN EMİR ERİNİZ DEĞİL"

Bağımsızlık, bugün hedef gösterdiğiniz kurum ve kuruluşların yaptığıdır. Bağımsızlık, alın teriyle, akıl teriyle aydınlık bir Türkiye için çalışan emekçilerin sizin gibilere rağmen ürettikleridir. Şunu iyi bilin ki Sayın Özel, bağımsızlık sizin anladığınız ve arzuladığınız türden bir vasıf değildir. Zira kimse sizin emir eriniz değildir.