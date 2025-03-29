Avukata kara para aklamadan adli kontrol

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın savcılıkça ifadesi alındı. Savcılık, Pehlivan'ı "yurtdışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, Pehlivan'ın "yurtdışı çıkış yasağı"yla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. MASAK'ın Pehlivan'ın, tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı'na ilişkin para hareketini tespit ettiği öğrenildi.