Bakan Memişoğlu: "11 bin 400 acil sağlık hizmetleri personelimizle sahada görev başında olacağız"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bayram tatili boyunca her gün 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 acil sağlık hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, bin 20 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Acil Sağlık Hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanındayız. Bu kapsamda her gün 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 acil sağlık hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, bin 20 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız. Sağlık ailemizin her bir ferdine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."