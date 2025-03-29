Başkan Erdoğan Putin’le Suriye ve Ukrayna’yı görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye ile Rusya'nın işbirliğinin kilit öneme sahip olduğunu, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi için başlatılan süreci Türkiye'nin yakından takip ettiğini, Türkiye'nin onurlu ve kalıcı barışın sağlanması için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari seyrüsefer emniyeti için atılacak iyi niyetli adımların, barış sürecine katkı sağlayacağını, Türkiye'nin Karadeniz'in bir çatışma alanına dönmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini belirtti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Suriye konusunda Rusya ile işbirliğine önem verdiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde kalıcı huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışmasının mühim olduğunu, Suriye'nin birliğini bozmaya yönelik etnik ve mezhebi ayrımcılığı körükleyen gayretlerin bertaraf edilmesinin ve Suriye'nin kaynaklarının Suriyelilere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.