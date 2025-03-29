Başkan yardımcısı da terörden tutuklandı

İBB'YE yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı. Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınan Özdemir'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Özdemir, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, Özdemir'in tutuklanmasına karar verdi. AA