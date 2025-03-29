Bayramda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların aileleriyle bir araya gelmesine olanak tanıyacak açık görüşler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirlenen süreler ve kurallar çerçevesinde yapılacak görüşler, bayram coşkusunu cezaevlerine taşırken disiplin cezası kesinleşmiş olan hükümlü ve tutuklular bu uygulamadan yararlanamayacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde açık görüşler 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi en az 30 dakika, en fazla 1.5 saat olacak. Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise görüş süresi en az 1 saat, en fazla 3 saat olarak belirlendi. Açık görüşler, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

PROGRAM BELİRLENECEK

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak ve her grubun görüş günü ile saatleri, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilerek ailelerine bildirilmesi sağlanacak. Ayrıca hazırlanan program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği alanlara asılacak. "Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma" disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüş hakkından yararlanamayacak.