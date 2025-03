Bu kez New York Times’a ağladılar

İBB'de patlayan "vurgun çarkı"nın ardından Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibi yolsuzluktan rüşvete çok sayıda suçtan tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kaos siyasetine hız veren CHP, sokakları karıştırmak için çağrı yaptı. Özgür Özel, CNN ve BBC üzerinden "mandacı" zihniyetini gösterdi. Dilek İmamoğlu, The Economist'e Türkiye'yi şikâyet etti.

Son olarak ABD Merkezli The New York Times'ta "Ekrem İmamoğlu" adıyla yazı çıktı. Söz konusu yazıda adli gerçekleri bir kenara bırakan Ekrem İmamoğlu "siyasi" sebeplerle tutuklandığını öne sürerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'yi her fırsatta kendisini gazlayan Batı'ya şikâyet eden Ekrem İmamoğlu, "Avrupa liderleri ise birkaç istisna dışında güçlü bir tepki vermekte başarısız oldu" diyerek Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi.