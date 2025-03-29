Buca’da işçiler iş bıraktı

Piyasaya yüklü miktarda borcu bulunan İzmir'in CHP'li Buca Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde yüzlerce çalışanını mağdur etti. Ayın 15'inde yatması gereken maaşlar üzerinden 12 gün geçmesine rağmen yatmayınca belediyeye bağlı Buca Mar şirketinde görev yapan 1667 işçi mağdur oldu. Buca Belediyesi'nin 'Maaşların yarısını yatıralım' teklifi de kabul görmeyince belediyede Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı. Sabah erken saatlerden itibaren temizlik işleri park bahçeler ve merkez binada görev yapan sendika üyesi personel işbaşı yapmadı.