CHP lideri Özel’e ‘BBC’ye röportaj’ tepkisi: Mandacı CHP zihniyeti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajında gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu:

İBB yankesicilerin, yolsuzların ve haram yiyenlerin eline hapsoldu. 12 farklı örgüt CHP'nin kanatları altına sığınarak sokak aralarında zehir ve zillet saçtı. Barış, demokrasi ve kardeşlik azmimizi hazmedemeyen, bununla da kalmayıp tarihsel nitelikli gelişmeleri baltalamak ve budamak maksadıyla organize eylem halinde bulunanlar pisliğe konan sinekler gibi ortalığa üşüşmüşlerdir. Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda sözü geçen üst bir seviyeye geldiği bir dönemde hukuki bir mesele sokak ve boykot girdabına çekilmiş, iç asayiş ve huzur atmosferi zehirlenmek istenmiştir. Vatandaşımız ülkemize sabotajı görmüş, melanet oyunları okumuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tuz kokmuş, yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları şüyuu vukuundan beter sözünü akıllara düşürmüştür. 19 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi sokaklara sıkıştırmak ve nefes alamaz hale getirmek amacıyla dışarıdan tazyikli faşizan bir kalkışma yaşanmıştır. Maskeli şehir eşkıyaları sahneye çıkmıştır.

Özgür Özel'in nasıl bir çürümüşlüğün pençesine düştüğü berrak olarak anlaşılmıştır. İBB'yi kapsayan adli süreç turnusol kâğıdı gibi CHP yönetiminin gerçek yüzünü, kemiksiz ve kifayetsiz duruşunu deşifre etmiştir. Aziz Atatürk'ün onurlu çizgisini karalayarak küresel emperyalizme bağlantı tüneli kazan, el avuç açan CHP zihniyeti tarihi ve siyasi miadını çok kötü bir sonla doldurmuştur. Mandacı CHP zihniyeti tükenmiş, rezaletler seremonisi ışıklar altında belgelenmiştir.

DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sağduyu ve soğukkanlı açıklamalarının "Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz" sözleri değerli ve takdire şayandır.





ANARŞİYE HİZMET EDİYOR



Demokrasiyle hukuku çatıştırmak, ihanetle milli iradeyi örtmeye çalışmak seçilmiş bahanesiyle çok ciddi suçlamaların odağında yer alan şahısları haksızca aklamaya ve arkalamaya çabalamak anarşiye ve asayişsizliğe kati hizmettir. CHP Genel Başkanı ve kaos sever yandaşlarının günlerce Saraçhane'de tepişmeleri, yaygın ve yoğun kriz sarmalı oluşturarak toplumsal bünyeye teşmil gayretleri hiçbir demokratik ve medeni ülkede görülmemiş ilkesiz ve iffetsiz bir zorbalıktır. Türkiye'de hak arayışlarının yolu bellidir ve herkese açıktır.



MİLLİ HEDEFİMİZ KALICI BAYRAM



Bayram günlerine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Barış ve huzur gerek insan, gerek toplum gerekse de millet nam ve hesabına kalıcı bayram mahiyetindedir. Milli hedefimiz ülkemizi kalıcı olarak bayram yerine dönüştürmek, bu suretle sıkılı yumrukları açarak, önyargıları aşarak, vehimleri atarak muhabbet ve musafaha ortamını işlenmeyi bekleyen bir cevher gibi ortaya çıkarmaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılacak, tuzaklar, komplolar kararlılığımızla bozulacaktır.



HİZİPLER SAVAŞINDAN YOLSUZLUK PATLADI



CHP'nin gizli hesabı iktidarı sokakla devirmek, 15 Temmuz'a benzer şekilde işgal girişimlerinin fitilini tutuşturmaktır. CHP'lilerin birbirini sattığı, altı ok suretli itirafçıların parti içinde rakip gördüğü kimselerin kirli çamaşırlarını döktüğü biliniyorken, bir hukuki meseleyi saptırmak, masum ve makul bir tercih olarak değerlendirilemeyecektir. Hiziplerin savaşından yolsuzluk damarının patladığı ortadadır. CHP'nin sorunu yine CHP'dir.