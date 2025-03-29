CHP’nin yeni Türkiye ile savaşı: Zamanla Erdoğan’ın yenilmezliğine alışacaklar

Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar bugünkü yazısında, iç-dış siyasetle birlikte küresel gelişmelere Türkiye'nin etkisini kaleme aldı. Bercan Tutar, "CHP dışarıda tarih yazan Yeni Türkiye'yi devirmeye çalışıyor. Çok zor. Geçti o devirler." ifadelerini kullandı.
İşte Bercan Tutar'ın 'CHP'nin Yeni Türkiye ile savaşı' başlıklı yazısı:
Türkiye'nin iç ve dış gündemi 180 derece birbirine zıt. Dünya dışarıda tarih yazan ve küresel hiyerarşiyi yeniden dizayn eden Türkiye'yi konuşurken içeride ise CHP öncülüğünde iç savaş senaryolarının sahnelenmek istendiği bir üçüncü dünya ülkesi propagandası yapılıyor.
Bir yanda muhalefeti kaosa oynayan Türkiye, diğer yanda küresel siyaset masasına oturan Türkiye var.
Kuşku yok ki sahte olan kaybedecek. Zaten bu nedenle ideolojik körlükle malul odaklar dışında kimse CHP'ye destek vermedi ve yolsuzlukla suçlanan siyasetçilerini savunmadı. Newsweek daha aylar öncesinden boşuna "Erdoğan'a karşı bahse girenlerin kazanma şansı yok" diye uyarmamıştı. Üstelik dergi bu uyarıyı sadece bizim muhalefete değil Batılı lobilere de yapmıştı.
CHP'LİLERİ YENİ HEZİMETLER BEKLİYOR
Haliyle CNN International, BBC, The Economist ve The New York Times gibi 'Eski Batı'nın ideolojik aygıtları aracılığıyla yardım dilenen CHP'lileri yeni hezimetler bekliyor.
Zira bu aygıtlar ve temsil ettikleri siyasi odaklar şu an ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Yeni Batı'nın bombardımanı altında, hayatta kalmaya çalışıyorlar.
Kendi dertleri başlarından aşkın. Bu haldeyken hiçbiri CHP'nin şikâyetlerine, ağlamalarına ve destek için çırpınışlarına karşılık veremez. Buna mecalleri de yok zaten. Çünkü Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi yeni küresel hiyerarşinin liderleri de Ukrayna, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi konumları tehlikeye giren aktörler de kurtarıcı olarak CHP'nin devirmek istediği Sayın Erdoğan'ı görüyor.
HEM ZAVALLI HEM DE DÜNYADAN BİHABERLER
Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem ve Dilek İmamoğlu'nun yabancı medyadan Batılı liderlere "Bu nasıl dostluk! Terk edilmişlik hissi içindeyiz. Türkiye'de adalet yok. Bize yardım edin" şeklindeki yalvarmalarının bir karşılığı olmayacak. Nitekim bu çağrılara tenezzül eden de yok. CHP'nin paradoksu işte burada daha da derinleşiyor. Üstelik sadece Küresel Kuzey ve Küresel Güney'de değil Ortadoğu ve Afrika'da da oyun kurucu en itibarlı aktör olarak şu anki Türk liderliğinin görüldüğü bir süreçte Batı'ya "Hadi Erdoğan'ı devirmede bize yardım edin" diyecek kadar hem zavallı hem de dünyadan bihaberler.
Oysa CHP'den önce Batı bunu denedi ve kaybetti. Şimdi bükemedikleri eli sıkmak için yarışıyorlar. Ne demek istediğimizi anlamak isteyenlere başlarını sosyal medyadaki ajitasyonlar ile Saraçhane'deki protestolardan biraz kaldırıp son dört beş gündeki küresel diplomasi trafiğine çevirmelerini salık veriyoruz.
CHP, "Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini hayal edemeyiz" diyen NATO Genel Sekreteri'nden yardım istiyor. Aynı CHP, Putin ve Trump'ın Ukrayna'daki barış sürecinde kilit rolüne işaret ettikleri Türkiye'de iktidarı devirmek istiyor. Hem de Türkiye'nin yeni bir dünya düzeninde ABD ve Rusya ile birlikte 'küresel trio' olarak adının geçtiği aşamada.
Ve ayrıca Libya, Suriye, Somali, Etiyopya, Karabağ ve Katar'daki zaferlerden sonra Sudan'da da oyunu yeniden kurduğumuz bir dilimde.
Nitekim Türkiye'nin ağırlığını koymasıyla Sudan'ı sarsan 23 aylık iç savaş önceki gün sonlandı.
Şimdi CHP dışarıda tarih yazan bu Yeni Türkiye'yi devirmeye çalışıyor. Çok zor. Geçti o devirler. Zira The Spectator'dan Daniel Thorpe'un da ifade ettiği gibi CHP de zamanla Erdoğan'ın yenilmezliğine alışacak. Gidişat da bunu gösteriyor zaten.