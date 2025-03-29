CHP’nin yeni Türkiye ile savaşı: Zamanla Erdoğan’ın yenilmezliğine alışacaklar

Oysa CHP'den önce Batı bunu denedi ve kaybetti. Şimdi bükemedikleri eli sıkmak için yarışıyorlar. Ne demek istediğimizi anlamak isteyenlere başlarını sosyal medyadaki ajitasyonlar ile Saraçhane'deki protestolardan biraz kaldırıp son dört beş gündeki küresel diplomasi trafiğine çevirmelerini salık veriyoruz.

CHP, "Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenliğini hayal edemeyiz" diyen NATO Genel Sekreteri'nden yardım istiyor. Aynı CHP, Putin ve Trump'ın Ukrayna'daki barış sürecinde kilit rolüne işaret ettikleri Türkiye'de iktidarı devirmek istiyor. Hem de Türkiye'nin yeni bir dünya düzeninde ABD ve Rusya ile birlikte 'küresel trio' olarak adının geçtiği aşamada.

Ve ayrıca Libya, Suriye, Somali, Etiyopya, Karabağ ve Katar'daki zaferlerden sonra Sudan'da da oyunu yeniden kurduğumuz bir dilimde.

Nitekim Türkiye'nin ağırlığını koymasıyla Sudan'ı sarsan 23 aylık iç savaş önceki gün sonlandı.

Şimdi CHP dışarıda tarih yazan bu Yeni Türkiye'yi devirmeye çalışıyor. Çok zor. Geçti o devirler. Zira The Spectator'dan Daniel Thorpe'un da ifade ettiği gibi CHP de zamanla Erdoğan'ın yenilmezliğine alışacak. Gidişat da bunu gösteriyor zaten.