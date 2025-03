CHP’nin yeni Türkiye ile savaşı: Zamanla Erdoğan’ın yenilmezliğine alışacaklar

CHP'LİLERİ YENİ HEZİMETLER BEKLİYOR

Haliyle CNN International, BBC, The Economist ve The New York Times gibi 'Eski Batı'nın ideolojik aygıtları aracılığıyla yardım dilenen CHP'lileri yeni hezimetler bekliyor.

Zira bu aygıtlar ve temsil ettikleri siyasi odaklar şu an ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Yeni Batı'nın bombardımanı altında, hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Kendi dertleri başlarından aşkın. Bu haldeyken hiçbiri CHP'nin şikâyetlerine, ağlamalarına ve destek için çırpınışlarına karşılık veremez. Buna mecalleri de yok zaten. Çünkü Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping gibi yeni küresel hiyerarşinin liderleri de Ukrayna, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi konumları tehlikeye giren aktörler de kurtarıcı olarak CHP'nin devirmek istediği Sayın Erdoğan'ı görüyor.