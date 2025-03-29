Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2034'üncü güne ulaştı. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 382 oldu. Yazkış, kar-yağmur, bayram, salgın ve deprem demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 60 aile evladına kavuştu. Evlatlarına kavuşma ümidi taşıyan aileler, Ramazan Bayramı'nda çocuklarından müjdeli haber bekliyor. Anne Bedriye Uslu, bu bayramı hasret kaldığı oğlu Mahmut ile geçirmek istediğini söyledi. 15 yıldır çocuğunu görmediğini anlatan Uslu, "30 bayramdır çocuğumdan uzağım. Bayram gelince yaramız daha derinleşiyor. İnşallah bu bayram oğlum gelir" dedi. Oğlundan müjdeli bir haber beklediğini anlatan Uslu, "O zaman bayramımız bayram olacak, çifte bayram yaşayacağız" ifadesini kullandı. Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

19 YILDIR AYRIYIM

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de ramazan ayında da evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getiren Demir, şunları söyledi: "Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. 19 bayramdır çocuğumdan ayrıyım. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum inşallah bayramda gelir, biz de sevinir, çifte bayram yaşarız." Demir, evladına "Teslim ol" çağrısı yaptı. Anne Hatice Levent de anne ve babalar olarak çocuklarının yolunu gözlediklerini dile getirdi. 20 bayramı kızından ayrı geçirdiğini ifade eden Levent, şunları kaydetti: "20 bayramdır Fadime'min yolunu gözlüyorum. Hepimiz burada çocuklarımızı bekliyoruz. İnşallah bu bayramımız mutlu geçer."