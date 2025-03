Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler güçlü bir kadın lider ve büyük bir rol modeldir

"FİLİSTİN, İNSANLIĞIN ÖNÜNDE KAYBEDİLMİŞ BİR SINAV OLARAK DURUYOR"

Erdoğan, Şenler ve Malcolm X gibi şahsiyetlerin cesaret ve liderliğine bugün de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bakınız Filistin, insanlığın önünde, kaybedilmiş bir sınav olarak duruyor. Hem Malcolm X, hem Şule Yüksel Şenler, bugün yaşasa, eminim Filistin'de işlenen insanlık suçlarına karşı en yüksek sesle tavır koyanların başında yer alırlardı. Maalesef aksine, dünyanın gözlerimizin önünde cereyan eden katliamlar karşısında, yüzünü pervasızca öte yana çevirdiğini görüyoruz." dedi.

Filistin'de yaşanan ıstıraplara, kadınların ve çocukların öldürülmesine, insani durumdaki çaresizliğe dikkat çeken Erdoğan, "Dünyada herkese yetecek kadar yer var, eğer kalplerimizi ve akıllarımızı ırkçılığın ve ötekileştirmenin zehrinden temizleyebilirsek, evrensel barışı tesis etmek pekâlâ mümkündür." ifadelerini paylaştı.

Erdoğan, bu konuda BM'de çıkan "İslamofobiyle mücadele kararını" takdirle karşıladıklarını da kaydederek, Türkiye olarak BM'nin çalışmalarına her tür desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

"HER IRKTAN VE HER MİLLETTEN İNSANDAN AKAN GÖZYAŞI VE KAN AYNI RENKTİR"

Gecenin en karanlık vaktinin şafağın sökmesine en yakın an olduğunu dile getiren Erdoğan, tarih boyunca bir çok kahramanın insanlık ailesine kol kanat gerdiğini, sözlerinin, mesajlarının ve davetlerinin birbirine eklenmiş evrensel bir yankıya dönüştüğünü söyledi.