Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler güçlü bir kadın lider ve büyük bir rol modeldir

Erdoğan, "Eğer kulak verirsek, o yankının bize şu gerçekleri söylediğini duyarız: Her ırktan ve her milletten insandan, akan gözyaşı ve kan, aynı renktir. Malcolm X ve Şule Yüksel Şenler'in adalet mücadelesini bütünleştiren Yankılar sergisi de, tam olarak bu gerçeği anlatıyor. Dünyanın başka coğrafyalarında, farklı hikayelere sahip bir erkek ve bir kadını buluşturan, adil bir düzen çağrısı olmuştur. Bu çağrı dünyanın dört bir yanında, farklı isimlerle, zamansız bir şekilde, yankılanmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesi 4 Nisan'a kadar devam edecek olan BM'deki "Yankılar" sergisini ziyaret etmeye davet eden Erdoğan, ayrıca barış dolu mesajlar içeren bu sergiyi önümüzdeki günlerde İstanbul'a taşımayı da arzu ettikleri paylaştı.

"MALCOLM X VE ŞULE YÜKSEL ŞENLER BU ZAMANDA KÜRESEL LİDERLİĞE İLHAM OLABİLİR"

Programda konuşan Malcolm X Memorial Foundation Başkanı ve Malcolm X'in kızı Shabazz da dünyanın savaş ve çatışmalarla zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Etik ve etki olarak Malcolm X ve Şule Yüksel Şenler bu zamanda küresel liderliğe ilham olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Shabazz, iki ismin de sosyal adalet için mücadele ettiğine işaret ederek, "Şenler ve Malcolm X, farklı milletlerden olsa da moral pusulaları ve misyonları aynıydı. İkisi de her insanın doğuştan getirdiği onuruna inanıyordu, ayrımcılık ve baskıya karşı gerçek bir özgürlük için mücadele edilmesi gerektiğini anlamışlardı." şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan'a sergiye katkılarından dolayı teşekkür eden Shabazz, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bu sergiyi hayata geçirme çabalarından ve özellikle Sıfır Atık Projesi'ndeki vizyoner liderliğinden dolayı bir kez daha içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi

BM Genel Sekreteri İslamofobiyle Mücadele Özel Elçisi Moratinos da, "Yankılar" sergisinin insan hakları konusunda iki etkili şahsiyetin hayatını ve mirasını gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu sergi iki insanın devrim yaratan düşüncelerinin ve direncin sembolize olmuş hayat hikayelerinin ortaya konulmasıdır." şeklinde konuştu.

Panelin ardından Emine Erdoğan, beraberindekilerle birlikte BM binası Delege girişi katında bulunan sergiyi gezerek, sergi hakkında detaylı bilgi aldı ve misafirlerle birlikte fotoğraf çektirdi.