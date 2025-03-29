Gine’ye Recep Tayyip Erdoğan Camii

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile yapılan Gine'deki "Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin Açılış Töreni"nde konuştu:

Dost ve kardeş Gine halkına en derin selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. İnşası tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılış vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023'te temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil; akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz, maşallah, mimarisiyle, tezyinatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor.

'ESERİMİZ KALPLERE HUZUR VERSİN'

Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle, Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamıyla yansıtmayı hedefledik. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje ve finansmanından yapımına kadar emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Camimizin minarelerinden yükselecek Ezan-ı Muhammedilerin kalplere huzur ve sükûnet vermesini, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

42 METRELİK 2 MİNARE

2 bin 100 kişi kapasiteli caminin 19 metre çapında olan ana kubbesi 24 vitray pencereli kasnak üzerine oturtuldu. Dış cephede Türkiye'den giden özel dokulu boya kullanıldı. Caminin 42 metre yüksekliğinde iki minaresi bulunuyor. Yün halılar Türkiye'de özel olarak tasarlandı. Türkiye'den giden usta bir hattat, caminin iç kısmını işledi.