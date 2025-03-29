‘Hırsızlar ki ne hırsızlar, fena götürüyorlar’

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal'ın şoförünün telefon tapeleri ortaya çıktı. Şoför Servet Yıldırım'ın, ağabeyi Güven Yıldırım'la 30 Ocak'ta yaptığı görüşmede şu ifadeler dikkat çekiyor:

Servet Yıldırım: Acemi hırsızlar.

Güven Yıldırım: Usta, acemi macemi ama fena götürüyorlar ya fena korkunç rakamlar.

Servet Yıldırım: Tabii tabii, o Emrah Bağdatlı'ya baksana. Kaça almıştır abi? 100- 150 milyondan aşağı değildir, fazladır belki de. Sorsak, 'Yok yok çalışıyor, Emrah çok çalışıyor.' Emrah'ın şirketi yok adı üstüne ya.

Devlet gün geldi mi hepsini koyar ortaya. Servet Yıldırım'ın, E.Ö. isimli başka bir kişiyle yaptığı konuşmada ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğu tahmin edilen "Tuncay" ve "Murat" isimli kişiler hakkında şu ifadeler geçiyor:

Servet Yıldırım: Ya bu Emrah Bağdatlı'nın yaptığı servete bak ya? O Tuncay, Murat.

E. Ö.: Tuncay kasaba soyguncusu.

E. Ö:: .... hırsızları.

E. Ö.: Hırsızlar ki ne hırsızlar.