İran’dan Trump’ın mektubuna yanıt! ’Saldırıya karşılıkta sınır tanımayız’

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektuba ilişkin detaylı bir yanıt verdi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (İSNA), El Arabi El Cedid haber sitesine dayandırdığı haberinde, Tahran'ın cevabının nükleer program, balistik füzeler, bölgesel politikalar ve tehditler olmak üzere 4 ana başlığa odaklandığını iddia etti.

Haberde, Tahran'ın, ABD Başkanının mektubundaki tüm madde ve paragraflara tek tek ve Trump'ın üslubuna uygun bir dille karşılık verdiği belirtildi. Ayrıca, İran'ın yalnızca 2015 Nükleer Anlaşması çerçevesinde ve karşılıklı saygı temelinde müzakereye açık olduğu vurgulanırken, savunma ve füze programlarına ilişkin müzakereleri kesin bir dille reddettiği ifade edildi.

'SINIR TANIMAYIZ'

İranlı kaynaklara göre, "Tahran yanıtında, bölgesel müttefikleriyle ilişkilerinin ikili anlaşmalara dayandığını ve müttefiklerinin bağımsız hareket ettiğini ifade etti." Ayrıca, bu taraflarla yapılacak muhtemel anlaşmalara açık olduğunu belirtti.

Yine kaynaklara göre İran yönetimi, ulusal güvenliğini ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve herhangi bir saldırıya karşılık vermekte sınır tanımayacağını da vurguladı.

Öte yandan, haberde Tahran'ın Trump'ın mektubuna Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden yanıt vermeyi reddettiği, bunun yerine geleneksel arabuluculuk kanallarını kullanmayı tercih ederek, Umman'a güvendiği ifade edildi.

'MÜTTEFİKLERİMİZ BAĞIMSIZDIR'

The New Arab'ın haberine göre ise İran'ın yazdığı mektup ayrıca bölgesel sorunları ele aldı ve ABD'nin İran'ın militan gruplara verdiği desteği sınırlamaya yönelik çabalarına karşı çıktı. Kaynaklar, "Bu ilişkiler ikili anlaşmalara dayanmaktadır," derken ekledi: "Müttefikler bağımsızdır ve bizden emir almazlar. Bu taraflarla varılacak herhangi bir anlaşma İran tarafından memnuniyetle karşılanacaktır."

Bu pozisyon, İran'ın Irak Büyükelçisi Muhammad Kazım Sadegh tarafından zaten kamuoyuna duyurulmuştu. Al-Sadegh, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın Lübnan, Irak ve Yemen'deki "direniş ekseni"ne verdiği desteğin müzakere edilemez olduğunu söyledi. İran, bölgesel etkisini ve füze programını sınırlamaya yönelik ABD koşullarını reddetti.

TRUMP'IN HAMANEY'E MEKTUBU

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti. Hamaney ise 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, 12 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'da Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya gelerek Trump'ın Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu teslim etmişti. ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'a konuşan kaynaklar, Trump'ın, İran'a yeni bir nükleer anlaşma için iki ay süre verdiğini öne sürmüşlerdi.