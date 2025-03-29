KKTC’de başörtüsü nedeniyle okula alınmayan kızın annesi Nazlı Şimşek konuştu: 2025 yılında 28 Şubat’ı yaşadık!

"ÇOCUĞUM 3 HAFTADIR OKULA GİDEMİYOR"

Şimşek, kızının başörtüsü tercihi nedeniyle eğitim hakkının öğretmenler sendikası tarafından engellendiğini ve türlü iftiralara maruz kaldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Çocuğum 3 haftadır okula gidemiyor. Maalesef bunu yapanlar eğitimci. Bu arada çocuğum okula geldiği için diğer öğrencilerin de hakkına giriliyor. 'Bu çocuk okula alınırsa ders yapılmıyor, sınav varsa sınavlar yapılmıyor, öğretmenler greve gidiyor.' Biz de dışarıda bekliyoruz alsınlar diye. Biz kaç gündür böyle yaşıyorduk. Daha sonra sizin gördüğünüz görüntüler yaşandı. Biz kaydetmedik, hatta bizim isteğimizin dışında çekildi ve onlara yapmamaları gerektiğini, bunun bir suç olduğunu söyledik ama görüntüler yayıldı."

Kendilerine, "Birilerinin piyonu, bir yerlerden para alıyorlar." gibi iftiralar atıldığını ve diğer velilerin kızına karşı kışkırtıldığını söyleyen Şimşek, hiçbir siyasi bağlantısı olmayan, sıradan bir aile olduklarını ifade etti.

"GİDİN BURADAN, BURASI SİZİN DEĞİL!"

Şimşek, psikolojik olarak çok zor şeyler yaşadıklarını ve adeta 2025 yılında 28 Şubat'ı yaşadıklarını anlatarak, "Kızımın iradesi çok sağlam. Onun iradesi bizi ayakta tutuyor. Onun sayesinde ayakta durabiliyoruz elhamdülillah." diye konuştu.

Kendilerinin hem Türkiye hem de KKTC vatandaşı olduklarını, bu yüzden "Gidin buradan, burası sizin değil!" gibi sözlere maruz kaldıklarına dikkati çeken Şimşek, KKTC'nin de Türkiye'nin de kendi vatanları olduğunu, bu yapılanın ayrımcılık olduğunu vurguladı.

Şimşek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) benzeri bir olayın yaşandığını ancak oradaki başörtülü kızın okuluna gitmeye devam ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"GKRY'de kız kapandıktan sonra okuldan uzaklaştırılıyor ancak daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı çocuktan özür diliyor. Kız şu anda eğitimine devam ediyor. Ben bir Müslüman ülkesinde yaşıyorum ama... Biz yıllarımızı verdik buraya. Biz birbirimizden ayrılamayız ki. Onlar benim kardeşlerim, hepsi benim kardeşlerim. Biz kardeş kardeş yaşıyoruz. Ayrımcılık yapmaya ne gerek var? Sadece çocuğumun okumasını istiyorum. Çocuğumun eğitim hakkının elinden alınmasını istemiyorum. Hayallerinin peşinden koşmasını istiyorum. Ben bir anneyim. Ne diyebilirim ki?"

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri, dün 8. sınıf öğrencisinin başörtüsüyle okula girmesine izin vermedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtmiş ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedilmişti.

Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.