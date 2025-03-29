Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu: Erdoğan İstanbul’da

CumhurbaşkanıErdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda İstanbul'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olması bekleniyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramın birinci günü İstanbul'da olacak. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de karşılayacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bayramda memleketi Kayseri'de olması bekleniyor. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayram boyunca Ankara'da olacak. Bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te bayramı ailesiyle karşılayacak.