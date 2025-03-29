Mansur Yavaş’ın hedef gösterdiği polislere engelli gencin ailesinden iftar daveti

Şırnak'ta polislerin Nevruz kutlamasına giden çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği sırada Saraçhane Meydanı'nda konuşan Mansur Yavaş, bu görüntülerle ilgili olarak, "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" sözlerini kullanmıştı. Ancak bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.
OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaşanan anlamlı bir olay, toplumun büyük takdirini topladı. Nevruz kutlamasında görev yapan polis memurları, engelli bir satıcının pamuk şekerlerini satın alarak çocuklara ikram etti. Bu insani jestin tamamen spontane geliştiği öğrenildi.
Kutlamalar sırasında polis memuru Sinan Baydı, engelli pamuk şeker satıcısı Barış'ı fark etti. O esnada çocukların annelerinden pamuk şeker istediklerini, ancak ailelerin maddi durumları nedeniyle tereddüt ettiklerini gören Baydı, Barış'tan şekerleri vermesini istedi ve ücretini kendisinin karşılayacağını belirtti. Ardından diğer polis memurlarıyla birlikte para toplayarak engelli satıcının elindeki tüm pamuk şekerleri satın aldılar ve çocuklara dağıttılar.
O anları anlatan polis memuru Sinan Baydı, "Barış kardeşimizin özel bir birey olduğunu sonradan fark ettim. Onun yorulmaması için arkadaşlarımızla imece usulü para toplayarak tüm şekerleri aldık ve çocuklara ikram ettik. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek bizi de çok sevindirdi" dedi.
Polis memuru Ali Talha Balbal ise, "Çocukların gülümsemesi hepimizin gülümsemesi. Aramızda para toplayarak böyle bir harekette bulunduk. Sonuçta hepimiz kardeşiz, çocuklar hepimizin çocukları" ifadelerini kullandı.
ENGELLİ SATICI BARIŞ: 'ÖNEMLİ OLAN İNSANLIKTIR'
22 yaşındaki engelli genç Barış, yaşananları: "Polisler benden aldı, Allah onlardan razı olsun. Önemli olan insanlıktır. Bazen bedava da veriyoruz, çünkü herkesin durumu iyi değil. Evimize ekmeğimizi götürmek için çalışıyoruz." sözleriyle anlattı.
POLİSLERE İFTAR DAVETİ
Bu olayın ardından Barış'ın ailesi, kendisine destek olan polis memurlarını iftar sofrasına davet etti. Aile, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü polislere teşekkür ederken, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri sergilendi. Polisler de aileye misafirperverliklerinden dolayı minnettarlıklarını dile getirerek, toplumda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Bu anlamlı dayanışma, Türkiye'nin farklı kesimlerinden büyük takdir toplarken, yardımlaşmanın ve kardeşliğin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.