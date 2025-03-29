SON DAKİKA! CHP’deki şaibeli kurultayda şok detaylar! Özgür Karabat’tan delege oyunu...

"NE DERSENİZ YAPACAĞIM"

Karabat konuşmasında, Çevik'in kendilerine " Ne derseniz onu yapacağım." dediğini dile getirerek kendilerinin de "Parti meclisine üye ol, önümüzdeki süreç önemli bir süreç." dediğini belirtiyor. Karabat görüşmede, "Zaten kongre konuşmasında da iki aday arasındaki farkı herkes görecek. Özgür Çelik olunca ben Tokat'ta da daha kuvvetli olurum." diyor.