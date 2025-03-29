SON DAKİKA! Harvard’tan skandal karar: Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı görevlerinden alındı!

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.

Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini "köleleştirme" çabasından başka bir şey değildir.