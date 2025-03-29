SON DAKİKA! Şok tapeler ortaya çıktı: Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı... ’Hırsızlar ki ne hırsızlar’

Son dakika haberi! İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal'ın şoförünün telefon tapeleri ortaya çıktı.
Şoför Servet Yıldırım'ın, ağabeyi Güven Yıldırım'la 30 Ocak'ta yaptığı görüşmede şu ifadeler dikkat çekiyor:
Servet Yıldırım: Acemi hırsızlar.
Güven Yıldırım: Usta, acemi macemi ama fena götürüyorlar ya fena korkunç rakamlar.
Servet Yıldırım'ın, E.Ö. isimli başka bir kişiyle yaptığı konuşmada ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğu tahmin edilen "Tuncay" ve "Murat" isimli kişiler hakkında şu ifadeler geçiyor:
Servet Yıldırım: Ya bu Emrah Bağdatlı'nın yaptığı servete bak ya? O Tuncay, Murat.
E. Ö.: Tuncay kasaba soyguncusu.
E. Ö:: .... hırsızları.
E. Ö.: Hırsızlar ki ne hırsızlar.