Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Şok tapeler ortaya çıktı: Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı... 'Hırsızlar ki ne hırsızlar'
Giriş Tarihi: 29.3.2025 07:00 Son Güncelleme: 29.3.2025 07:01

SON DAKİKA! Şok tapeler ortaya çıktı: Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı... 'Hırsızlar ki ne hırsızlar'

Son dakika... İşadamı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım’ın telefon görüşmelerinde, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Emrah Bağdatlı’dan ‘Hırsızlar ki ne hırsızlar, fena götürüyorlar’ sözleriyle bahsediliyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
SON DAKİKA! Şok tapeler ortaya çıktı: Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı... ’Hırsızlar ki ne hırsızlar’

Son dakika haberi! İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal'ın şoförünün telefon tapeleri ortaya çıktı.

Şoför Servet Yıldırım'ın, ağabeyi Güven Yıldırım'la 30 Ocak'ta yaptığı görüşmede şu ifadeler dikkat çekiyor:

Servet Yıldırım: Acemi hırsızlar.

Güven Yıldırım: Usta, acemi macemi ama fena götürüyorlar ya fena korkunç rakamlar.

Servet Yıldırım: Tabii tabii, o Emrah Bağdatlı'ya baksana. Kaça almıştır abi? 100- 150 milyondan aşağı değildir, fazladır belki de. Sorsak, 'Yok yok çalışıyor, Emrah çok çalışıyor.' Emrah'ın şirketi yok adı üstüne ya. Devlet gün geldi mi hepsini koyar ortaya.

Servet Yıldırım'ın, E.Ö. isimli başka bir kişiyle yaptığı konuşmada ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun olduğu tahmin edilen "Tuncay" ve "Murat" isimli kişiler hakkında şu ifadeler geçiyor:

Servet Yıldırım: Ya bu Emrah Bağdatlı'nın yaptığı servete bak ya? O Tuncay, Murat.

E. Ö.: Tuncay kasaba soyguncusu.

E. Ö:: .... hırsızları.

E. Ö.: Hırsızlar ki ne hırsızlar.

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SON DAKİKA! Şok tapeler ortaya çıktı: Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı... 'Hırsızlar ki ne hırsızlar'
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