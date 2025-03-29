Tiyatro değil gerçek! Ramazan ayında skandal

SKANDALLAR BİTMİYOR: BELEDİYE Mİ, SET Mİ?

Erdal Beşikçioğlu, daha önce de belediyedeki usulsüz atamalar ve dizi projeleriyle gündeme gelmişti. Akrabalarını belediye kadrosuna aldığı iddialarıyla eleştirilen Beşikçioğlu'nun, belediyeye ait iş makinelerini rol aldığı dizide kullandırdığı ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra, mesai saatleri dışında dizi çekimlerine katılacağını duyurmasına rağmen, belediye başkanlığı görevini aksatarak mesai saatlerinde de çekimlere devam ettiği görülmüştü. Bir kamu görevlisinin asli sorumluluklarını ihmal etmesi, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ediyor.

Son olarak, Beşikçioğlu'nun "Behzat Ç." dizisinde başrol oynamaya devam edeceği haberleri de eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada, "Bir kişi aynı anda iki işi birden yürütemez", "Öncelikle belediye işlerine odaklanmalı" ve "Oyunculuğa devam edecekse neden belediye başkanı oldu?" gibi yorumlarla tepkiler dile getirildi. Kamu yönetiminde ciddiyet ve sorumluluk gerektiren bir pozisyonda bulunan Beşikçioğlu'nun, belediye yönetimini ikinci plana iterek oyunculuk kariyerine ağırlık vermesi, halkın kendisine duyduğu güveni de sarsmış durumda.

Erdal Beşikçioğlu ve CHP yönetiminin yaşanan bu skandallar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.