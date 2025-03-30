Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Müslüman liderlerle telefonda bayramlaşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

ENDONEZYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve iş birliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini belirtti. Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.