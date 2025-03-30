Çiğli’de işten çıkarılanlar CHP Genel Merkezi’ne yürüyecek

İzmir Çiğli'de 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız koltuğa oturur oturmaz 147 işçiyi kapı dışarı etti. Kararı protesto eden işçiler eylem başlattı. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'nın devreye girmesiyle Yıldız geri adım attı. Yıldız işten çıkarılan işçilerin Ocak 2025'te tekrar işe başlatılacağını açıkladı. Durum böyle olunca belediye önünde eylem yapan işçiler de eylemlerini sona erdirdi. Ancak Çiğli Belediye Başkanı Ornur Emrah Yıldız sözünde durmadı. Mart ayına gelinmiş olmasına rağmen söz verdiği işçileri geri almadı. Bunun üzerine işten çıkarılan bazı işçiler Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı aldı. Belediyede örgütlü sendikaya da tepki gösteren işçiler 'Adalet istiyoruz' açıklamasında bulundu. Günlerdir sokakta olduklarını belirten işçiler, "Aylardır evimize doğru düzgün ekmek götüremiyoruz. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız verdiği sözü tutmayarak bizi açlığa ve sefalete mahkûm etti. Adalet istiyoruz. Sesimizi duymayanlara karşı artık susmayacağız. Tüm emek dostlarını, demokrasiye ve insan onuruna inanan herkesi bu yürüyüşte yanımızda olmaya davet ediyoruz. Dayanışmanız mücadelemize güç katacaktır" ifadelerini kullandı.