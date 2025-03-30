Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir. İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" denildi.