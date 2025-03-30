Ekrem İmamoğlu'nun babasından kin dolu sözler! "Oğlum masum diyemedi bedduaya sarıldı"

"Suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklu yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Trabzon'da bayram namazının ardından gazetecilere konuştu. Hasan İmamoğlu yaşanan olaylarla ilgili "şiddetle" devam ettirdiği bir duasının olduğunu belirterek beddua etti. Hasan İmamoğlu, "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" ifadeleri ile kin dolu sözler söyledi.