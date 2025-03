Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" için mesaj: “El ele verelim, atık kirliliğini hep birlikte yenelim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla yapılan özel etkinliklere video mesaj gönderdi.

DOĞADAN SİLİNMİYOR

Emine Erdoğan, video mesajında şu ifadelere yer verdi: Her 1 saniyede, 1 çöp kamyonu dolusu giysi yakılıyor ya da dünyanın atık depolama sahalarına gönderiliyor. Üzerimizden kolayca çıkarıp attığımız kıyafetleri, doğa üzerinden çıkarıp atamıyor. Çiçeklerle kaplanması gereken yeryüzü, atık kıyafetlerle kaplanıyor. Tekstil sektörü, her yıl 215 trilyon litre su kullanıyor. Sırf rengini beğenmediğimiz için attığımız kıyafetlerle, litrelerce suyu maalesef boşa harcıyoruz. Su kıtlığıyla mücadele eden milyonların hayatı, bu yüzden her gün biraz daha zorlaşıyor.

NESİLLER ARASI YOLCULUKLARA ÇIKARALIM

O halde, onları atık olmaktan kurtaralım. Bir eşyayı, en kullanılamaz olduğu noktada, yeni bir amaçla buluşturmak, ona ömür katar. İleri dönüşüm, işte tam olarak budur. Eskiden olduğu gibi kıyafetlerimizi nesiller arası yolculuklara çıkaralım. Sevdiklerimiz arasında el değiştiren kıyafetler, anıların taşıyıcısı olsun, değerlerine değer katılsın. Bir kıyafetin giyilme süresini sadece iki katına çıkararak bile sera gazı emisyonlarını yüzde 44 azaltabiliriz. Yani, çözüm biziz. Şunu hiç unutmayalım, moda, insanın kendine yakışanı giymesiyse insana en çok iyilik yakışır.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

Bu sayede kesilmeyen 498 milyon ağaç, dünyaya oksijen vermeye devam ediyor. Önlenen 5,9 milyon ton sera gazı emisyonu, sürdürülebilir bir gelecek umudunu güçlendiriyor. Boşa harcanmayan 819 milyon metreküp su, adil kaynak kullanımına hizmet ediyor. Bu başarı hepimizin. Gelin, siz de Sıfır Atık Hareketi'ne gönül vermiş milyonların arasına katılın. El ele verelim, atık kirliliğini hep birlikte yenelim. Gelecek nesillere, insanlığın en güzel başarı hikayesini bırakalım. Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü bir kez daha kutluyor, kaynaklarımızın hiç tükenmediği, adil, sağlıklı ve huzurlu bir dünya diliyorum.