Emine Erdoğan’dan ABD’deki programlarına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Geçmişten geleceğe, yerelden küresele uzanan New York yolculuğumuzu, derin dostluklar, içten paylaşımlar ve güçlü işbirlikleriyle taçlandırdık. İnsanlık ve ortak evimiz için katettiğimiz mesafenin, attığımız anlamlı adımların daha barışçıl ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."

Paylaşımında, "#UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, New York'ta katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.