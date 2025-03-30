Fahiş su zammını yargı durdurdu

Yerel seçim öncesi suya indirim sözü veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın geçtiğimiz yıl Ağustos ayında suya yüzde 65 zam yaptı. Fahiş zam hem vatandaşların hem de Cumhur İttifakı meclis üyelerinin tepkisiyle karşılandı. Yapılan zamla birlikte Balıkesir'de su fiyatı 17.36 TL'den 31.58 TL'ye yükseldi. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, suya yapılan fahiş zammın ardından, Balıkesir 2'nci Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, Ocak ayında yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak CHP'li Akın, bu kez Bursa Bölge idare Mahkemesi'ne başvurarak, yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Başkan Akın, zamlı tarifeyi uygulamaya da devam etti. Bu kez Cumhur İttifakı adına Balıkesir 2'nci İdare Mahkemesi'nin yolunu tutan Şahin, suya indirim davası açtı.

İADE EDİN

Balıkesir 2'nci Bölge İdare Mahkemesi, bu kez esastan görüştüğü davayı karara bağladı. Mahkeme, suya yapılan fahiş zammın ve kademe artışının hukuka uygun olmadığına hükmetti. Buna göre Balıkesir'de suyun tonu yeniden 17 TL'ye düştü. AK Partili Meclis üyesi Avukat Birol Şahin yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre derhal suyun fiyatını düşürün, zam yaptığınız günden bugüne vatandaşın cebinden aldığınız fazladan ücretleri de vatandaşlarımıza geri ödeyin" çağrısı yaptı.