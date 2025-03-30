İşçiler eylemde Buca’da çöp dağları

İzmir'in Buca Belediyesi'nde çalışan Genel İş üyesi işçiler, maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemine başladı. Eylemin üçüncü gününde ilçe genelinde cadde ve ara sokaklarda iş bırakma eyleminden kaynaklı çöp dağları oluştu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, devam eden iş bırakma eylemi ile ilgili açıklama yaparak eylemin 'yersiz' olduğunu iddia etti. Başkan Duman'ın bu açıklaması günlerdir evine ekmek götüremeyen işçileri kızdırdı. İşçilerin örgütlü olduğu Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şubeden konuya ilişkin açıklama geldi.

EMEĞİMİZİ SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR!

Buca Belediyesi'nde çalışan işçilerin aylardır maaşlarını düzenli olarak alamadıklarına dikkat çeken sendika, "Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler imzalanmış toplu iş sözleşmesinin gereği olan haklarından mahrum bırakılıyor. Üyelerimizin alacaklarının çok ciddi rakamlara ulaştığını da belirtmek isteriz. Bu nedenle yasal hakkımız olan demokratik tepki hakkımızı kullanıyoruz. Ancak kamuoyunun bilgisine sunduğumuz bu haklı talebimize karşı, Buca Belediye Başkanı Sayın Görkem Duman tarafından yapılan açıklamalar, ne yazık ki emeğimizi hedef almakta, sendikal örgütlülüğümüzü itibarsızlaştırmayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.